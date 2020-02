Stasera in tv – PresaDiretta, le anticipazioni del 17 febbraio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 17 febbraio, con una nuova puntata di PresaDiretta su Raitre: ecco le anticipazioni di oggi

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 17 febbraio, a partire dalle 21:20 su Rai3 con PresaDiretta. Si prenderà in esame l’ecosistema oceano che è sempre più a rischio. Il polmone del mondo è proprio il mare visto che riesce a produrre il 50% dell’ossigeno presente sul pianeta. Proprio il mondo blu è riuscito ad essere l’alleato per la lotta ai cambiamenti climatici: ha assorbito il 30% dei gas serra e il 90% del calore immesso in atmosfera. Attualmente le acque degli oceani oggi sono più calde, più acide e meno produttive. Inoltre, la produzione di ossigeno si è abbassata con il riscaldamento globale che sta cambiando le correnti che regolano la vita e il clima.

LEGGI ANCHE >>> Anoressia | Lorenzo Seminatore morto a 20 anni | mancano strutture in Italia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – PresaDiretta, le curiosità

Da non perdere l’appuntamento su Rai3 con filmati nelle aree marine protette, tra le isole del Mediterraneo, lungo le coste aggredite dall’erosione costiera. Un viaggio anche a Venezia dove l’ eccezionalità dell’acqua alta ha messo in allarme gli scienziati di tutto il mondo. Infine PresaDiretta è tornata in Artico, il luogo sentinella dei cambiamenti climatici, la regione che si sta scaldando più velocemente del Pianeta. “Il Polmone Blu” è un racconto di Riccardo Iacona con Alessandro Macina e Fabrizio Lazzaretti che andrà in onda questa sera, lunedì 17 febbraio, a partire dalle 21:25 su Raitre.