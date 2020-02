Stasera in tv, L’amica geniale 2: trama e anticipazioni del 17 febbraio

Appuntamento a questa sera, lunedì 17 febbraio, con una nuova puntata di L’amica geniale 2: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Appuntamento questa sera, lunedì 17 febbraio, con nuove puntate di L’Amica geniale 2 in onda su Rai1 a partire dalle 21:20. Elena e Lila, le due protagoniste, dovranno affrontare i cambiamenti della loro vita. Lila si avvicinerà sempre di più a Nino, il ragazzo di cui Elena è da sempre innamorata. Successivamente la foto di Lila sarà esposta nel negozio in centro con la giovane ragazza che inizierà a lavorare nella nuova attività della salumeria. I contrasti tra lei e suo marito Stefano Carracci saranno all’ordine del giorno: la donna riuscirà ad ottenere il permesso di accompagnare la sua amica Elena ad una festa della professoressa Galiani. Ed è proprio in quest’occasione che le due protagoniste capiranno di essere distanti.

Stasera in tv – L’amica geniale 2, le curiosità

Nella seconda puntata ci sarà il matrimonio tra Pinuccia e Rino con la ragazza che resterà incinta. Lila e sua cognata andranno in villeggiatura e proveranno a convincere Elena di andare con loro. Lei accetterà a condizione che si vada a Ischia dove si trovano Nino e il suo amico Bruno. Pinuccia, nonostante sia incinta di Rino, proverà grande interesse per Bruno. Nino e Lila si avvicinano sempre di più e così sarà messa in discussione l’amicizia tra lei ed Elena. Appuntamento a questa sera su Rai1 con l’Amica geniale 2.