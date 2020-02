Serena Rutelli single: lei e Prince Zorresi si sono lasciati – VIDEO

Tornata single l’ex gieffina Serena Rutelli: la figlia dell’ex sindaco di Roma e Barbara Palombelli e Prince Zorresi si sono lasciati.

Serena Rutelli ha lasciato il suo fidanzato Alessandro Prince Zorresi. Lo ha spiegato la stessa figlia dell’ex sindaco di Roma e Barbara Palombelli con una storia su Instagram.

Ha infatti detto proprio il giorno di San Valentino: “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose”.

La giovane ex gieffina aggiunge poi: “Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima”.