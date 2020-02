Sara Soldati, chi è: età, foto, carriera e vita privata della modella

Sara Soldati, chi è la modella e influencer, quanti anni ha e notizie sulla vita privata della possibile nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Non si hanno moltissime notizie online su Sara Soldati, nonostante sul suo profilo Instagram conta oltre 120 mila followers. Sara sembra avere vent’anni ed è nata a Bologna. Il suo nome è iniziato ad essere molto chiacchierato a causa della sua relazione con il portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois, dopo che questo si era separato dalla giornalista Alba Carrillo.

Sara Soldati è la nuova potenziale concorrente del Grande Fratello Vip 4, il suo nome è stato anticipato insieme a quello di Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Natalia Bush. La notizia non è ancora ufficiale, per ora è solo una speculazione quella dell’entrata nella casa più spiata d’Italia della Soldati. La ragazza è modella e influencer ed è conosciuta soprattutto attraverso il social Instagram, dove raccoglie moltissimi like.

Si è iniziato a parlare di Sara quando è stata paparazzata a Ibiza insieme al calciatore Thibaut Courtois, la coppia però dovrebbe aver avuto solo un flirt estivo e al momento Sara dovrebbe essere single. Sara Soldati è apparsa anche a CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4. Siamo certi che se Sara dovesse entrare nella casa del Grande Fratello Vip smuoverà le acque e farà parlare di sé e, forse, catturerà l’attenzione di alcuni dei concorrenti della casa.

