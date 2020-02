Sara Serraiocco, chi è: carriera, curiosità e vita privata dell’attrice

Carriera, curiosità e vita privata dell’attrice Sara Serraiocco, chi è: i suoi ruoli migliori, i successi e gli incontri che l’hanno cambiata.

Classe 1990, pescarese di nascita, ma cresciuta a Francavilla a Mare, nel chietino, Sara Serraiocco è una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi anni, grazie ai suoi ruoli intensi interpretati.

Dopo aver partecipato a una puntata di una serie tv, esordisce sul grande schermo con Salvo, film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che ha vinto il Grand Prix de la Semaine de la Critique-Festival del film di Cannes 2013. Grazie al suo ruolo nel film, ottiene anche importanti riconoscimenti personali.

Interpretazioni su Sara Serraiocco: chi è la giovane attrice

Successivamente, interpreta il film Cloro diretto da Lamberto Sanfelice e viene candidata come migliore attrice protagonista al premio Globo d’oro 2015. Altro film che la rende famosa è La ragazza del mondo, in coppia con Michele Riondino. Sara Serraiocco vince il “Premio Pasinetti” come migliore attrice a Venezia e il Ciak d’Oro con l’attore come miglior coppia dell’anno.

Nel 2017 è protagonista del film Non è un paese per giovani diretto da Giovanni Veronesi. Arriva la nomination ai Nastri d’Argento, che ottiene anche l’anno successivo col film Brutti e cattivi, opera prima del regista Cosimo Gomez. Protagonista del film In viaggio con Adele, viene anche scelta per la serie televisiva Counterpart e infine per il film Lo Spietato.