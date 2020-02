Nuovo “caso” al Grande Fratello Vip 2020: Salvo Veneziano su tutte le furie per il “no” alla sua maglia-ricordo con Pietro Taricone: “Ecco cosa hanno fatto”.

Salvo Veneziano torna a puntare il dito contro il Grande Fratello Vip 2020. L’ex concorrente della storica prima edizione del reality è stato eliminato dalla Casa dopo aver subito un processo mediatico per alcune sue frasi offensive nei confronti della coinquilina Elisa Panicis, e da quel momento in poi ha cominciato a togliersi una serie di “sassolini” dalle scarpe. Ecco dunque un nuovo retroscena sulla sua partecipazione, stavolta legato all’ex compagno gieffino Pietro Taricone.

Leggi anche –> Salvo Veneziano: gesto grave contro il GF Vip – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La denuncia via social di Salvo Veneziano

Secondo quanto denunciato da Salvo Venenziano, all’ingresso della Casa del Grande Fratello Vip gli è stato impedito di portare, tra le altre cose, una maglietta con una foto che lo ritraeva assieme a Pietro Taricone, suoi coinquilino nella prima edizione e scomparso in un tragico incidente col paracadute.

Leggi anche –> Pietro Taricone, la figlia Sophie per la prima volta in pubblico sorprende tutti

Salvo, che ha sempre lamentato una certa parzialità di trattamento dei concorrenti della Casa, ha postato sui social un video nel quale mostra la t-shirt incriminata, commentando: “Dobbiamo sequestrarla perché può condizionare il pubblico a tuo favore 🤔🤔🤔🤔 testuali parole .. 👎👎👎 PS non è una maglia che può fare la differenza. La differenza era portare lui con me dentro la casa … A differenza vostra che nel ventennale non c e stato un minimo accenno a PIETRO . … 😡😎 #grandefratellovip E stato tutto una differenza …”. Ed è naturalmente polemica.

Leggi anche –> Salvatore Veneziano, chi è: età, carriera e vita privata del concorrente del GFVip

EDS