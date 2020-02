Salvini lancia l’allarme aborto: “Non è la soluzione per uno stile di vita incivile”

Nel lancio della campagna elettorale contro la Raggi a Roma, Salvini si scaglia contro gli immigrati e l’utilizzo improprio dei pronto soccorso.

Dopo la cocente sconfitta elettorale in Emilia Romagna, Salvini si prepara a lanciare l’assalto al governo della Capitale. Nelle scorse ore il leader della Lega ha aperto la campagna elettorale romana contro l’amministrazione Raggi e durante il comizio ha fatto emergere alcuni concetti controversi. L’ex ministro dell’Interno, infatti, ha nuovamente puntato il dito contro gli immigrati, questa volta per evidenziare un presunto abuso da parte di questi dei servizi del pronto soccorso.

La frase che più di tutte ha fatto discutere è quella riguardante gli aborti. Il leader leghista ha infatti detto: “Ci sono state donne non italiane che sono andate sei volte al pronto soccorso per l’aborto. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale; è giusto che sia la donna a scegliere per sé e per la sua vita, ma non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile”.

Salvini si difende dalle critiche: “Non sono contro l’aborto”

Le parole di Salvini sono state interpretate come una critica alle donne che ricorrono all’aborto. Sui social in molti lo hanno attaccato e contestato e lui si è visto costretto a chiarire le sue precedenti dichiarazioni ed il suo pensiero a riguardo. Durante una diretta Facebook, il numero uno del Carroccio ha spiegato: “Figurati se Salvini si mette contro l’aborto o contro il divorzio, sono l’ultimo che può dare lezioni. Semplicemente raccolgo il grido di allarme che arriva da tanti pronto soccorso, consultori e centri aiuto alla vita che chiedono di fare il possibile per tutelare la vita”.

Molto duro nei confronti di Salvini è stato il segretario dei Dem Nicola Zingaretti che sulla questione aborto ha dichiarato: “Salvini la spara ogni giorno più grossa perché è in difficoltà. Con offese, teorie stravaganti e numeri a casaccio. Per fortuna nei pronto soccorso italiani non ascoltano le sue provocazioni. Giù le mani dalle donne. Giù le mani dalla sanità italiana”.