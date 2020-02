Patrizia Rossetti, chi è: età, carriera, vita privata della presentatrice e annunciatrice per anni simbolo dei canali Mediaset.

La nota annunciatrice televisiva Patrizia Rossetti, sicuramente uno dei volti più noti delle reti Mediaset, è stata legata per molti anni a Retequattro, dove è stata annunciatrice, valletta e successivamente conduttrice dei programmi contenitori trasmessi sul canale.

Cosa c’è da sapere su Patrizia Rossetti

Classe 1958, Patrizia Rossetti fa il suo esordio in televisione nel 1981, vincendo il concorso Una valletta per Sanremo all’interno della trasmissione Domenica in che le permette di presentare il Festival di Sanremo 1982 insieme a Claudio Cecchetto. Sempre in quegli anni conduce diversi programmi, tra Raiuno e Canale 5, tra cui Miss Italia e i programmi musicali Festival di Castrocaro e Festival di Pesaro, entrambi trasmessi da Rai 1. Nel 1983, inizia il suo lungo sodalizio con Retequattro, dove è una delle quattro vallette del quiz Un milione al secondo condotto da Pippo Baudo. Contemporaneamente diviene anche l’annunciatrice della rete diventata poi Mediaset. In quegli anni, collabora al fianco di Umberto Smaila e Paolo Villaggio.

Dopo una breve parentesi a TeleCapodistria torna a Retequattro e conduce il programma quotidiano Buon pomeriggio, trasmissione dedicata alle soap opera e alle telenovelas trasmesse dal canale in quegli anni. Sono gli anni d’oro per la conduttrice e annunciatrice: tra la fine degli Anni Ottanta e tutti gli anni Novanta, Patrizia Rossetti diventa veramente uno dei volti più familiari della televisione italiana. Nel 2005 partecipa al fortunato ed innovativo reality show “La fattoria”, arrivando terza. In anni più recenti, invece, l’abbiamo vista come ospite a Quelli che il Calcio… e saltuariamente a Pomeriggio Cinque, trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Dal 2012, Patrizia Rossetti – che è molto riservata – è sposata con il cameraman di Mediaset Rudy Londoni. Nell’autunno 2018, ha vinto il reality Pechino Express, in coppia con Maria Teresa Ruta, nella squadre ‘le signore della tv’.