Muore a 8 anni dopo essere stata stuprata da 16 uomini, parenti compresi

Una bambina di 8 anni è morta dopo essere stata violentata da 16 uomini, compresi alcuni suoi parenti, a Chennai, la capitale dello stato indiano del Tamil Nadu.

Una bambina di otto anni che è stata presumibilmente stuprata da 16 uomini – tra cui alcuni suoi parenti – nell’arco di tre anni è morta in un ospedale di Chennai, la capitale dello stato indiano del Tamil Nadu, riferisce il Mirror. La Polizia è ora in attesa dei risultati dell’autopsia per accertare l’esatta causa del decesso.

La triste fine di una bambina stuprata dal branco

Secondo i media locali, la bambina è stato portata in ospedale dopo essersi lamentata per il mal di stomaco e aver perso conoscenza nel bagno. I suoi genitori, sempre più preoccupati, hanno sfondato la porta quando l’hanno trovata svenuta e si sono precipitati in ospedale. Al suo arrivo, però, la piccola è stata subito dichiarata morta. Il suo patrigno la ricorda come una bambina intelligente e aspirava a diventare un agente di Polizia.

Il caso della bambina stuprata dal branco è emerso per la prima volta l’anno scorso quando sua madre si è rivolta alla Polizia per denunciare che ben 16 uomini avevano violentato la ragazza dal 2017 in poi. Anche sua sorella, di 10 anni, è stata presumibilmente violentata in quello stesso periodo.

I genitori della bambina sono ricorsi alle autorità dopo aver notato alcuni cambiamenti comportamentali nella ragazza e nella sua sorella maggiore nel 2019. Secondo i media locali, entrambe hanno sofferto di disturbi del sonno, attacchi di panico, brividi improvvisi e rifiuto del contatto fisico. I 16 uomini accusati sono stati a quanto pare tutti arrestati in attesa di processo.

