Milan Torino Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Milan e Torino è il posticipo del lunedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca lunedì 17 febbraio 2020, alle ore 20.45, il posticipo del lunedì della giornata della serie A che vede di fronte Milan e Torino, due squadre che finora hanno avuto un campionato con risultati altalenanti.

Sicuramente i rossoneri devono continuare a dimostrare quanto di buono hanno fatto nelle ultime settimane, mentre gli ospiti hanno necessità di vincere, vista la precaria situazione di classifica.

Milan Torino: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Precedenti recenti decisamente a favore del Milan contro il Torino: i rossoneri non perdono infatti in casa da 23 partite contro i granata, a cui hanno concesso solo 8 pareggi. Si tratta di una serie positiva tra le più alte, seconda solo alle 28 partite senza sconfitte contro il Verona. I pronostici dicono dunque Milan favorito, ma tutto può succedere.

Milan Torino, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

La squadra di casa deve rinunciare last minute al turco Calhanoglu, che si è infortunato oggi ed è stato tra gli elementi più positivi delle ultime settimane, ranghi quasi completi per gli ospiti, in cui tornerà anche Simone Zaza, partendo però dalla panchina. Queste le possibili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meitè, Ansaldi; Belotti, Berenguer. ALL.: Longo.