Margherita Borsoi: chi è la giovanissima atleta paralimpica – VIDEO

Chi è Margherita Borsoi, la giovanissima atleta paralimpica: carriera e curiosità sulla sportiva, piccola campionessa di taekwondo.

Nata a Vittorio Veneto il 1° luglio 2006, Margherita Borsoi vive a Falzé di Piave in provincia di Treviso con la mamma, il papà e il fratellino Matteo. Fa parte dell’art4sport team, che ‘accoglie’ giovanissimi atleti con disabilità.

Nata con la mancanza dell’avambraccio e della mano sinistra, non ha mai nascosto la sua ammirazione per un’altra giovane atleta paralimpica, Bebe Vio, considerata un modello.

La piccola atleta paralimpica pratica diverse discipline: taekwondo, sci da discesa, nuoto e pattinaggio sia a rotelle, che su ghiaccio. Ma è nelle arti marziali che eccelle e infatti ha vinto la medaglia di bronzo al campionato internazionale Open Belluno di Taekwondo, nel 2016. Un riconoscimento davvero importante: infatti, è la prima atleta con disabilità a prendere parte alla competizione sportiva.

Margherita Borsoi è entrata in art4sport nel 2012 e in questi anni è divenuta uno degli atleti più rappresentativi, tanto da essere nominata, nel 2019, Alfiere della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è però solo lo sport ad appassionarla: infatti, sta anche studiando pianoforte e questa passione le sta dando ulteriori soddisfazioni.