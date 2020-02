Mara Venier gaffe | lei si ribella in diretta a Domenica In | FOTO

Mara Venier gaffe | lei si ribella in diretta a Domenica In...

Mara Venier gaffe: la conduttrice di ‘Domenica In’ compie uno scivolone durante una intervista ad Elodie ma reagisce in modo inaspettato.

A ‘Domenica In’ nella puntata del 17 febbraio abbiamo assistito alla classica sfilata di ospiti illustri. Nel salotto di Mara Venier in tanti si sono alternati, ed è stata ancora una volta una puntata a tema Sanremo 2020, con i passaggi dedicati in particolare ad Elettra Lamborghini, Bugo ed Elodie. Le due si sono anche esibite con i rispettivi pezzi portati in gara sul palco dell’Ariston. Però il tutto è stato ‘arricchito’ da una gaffe di Mara Venier, che comunque la conduttrice veneziana ha saputo risolvere con la sua solita dose di autoironia. Il tutto è capitato proprio nel corso dell’intervista condotta ad Elodie. La Venier le dice: “Sappiamo che tu al Festival hai portato ‘Terra Promessa’ di Eros Ramazzotti nella serata delle cover…”. La cantante romana però ha prontamente replicata: “No, veramente ho contato ‘Adesso tu’, Mara”. E la conduttrice di ‘Domenica In’ ha ‘rotto il protocollo’, sbottando bonariamente. “Poi dicono che la vecchia zia Mara è r******a. Ma non lo sono”, ha tuonato lei con fare scherzoso.

Mara Venier gaffe, lei non ci sta e reagisce

Ed a riprova di ciò ha mostrato il gobbo su cui c’era scritto quello che avrebbe dovuto dire ad Elodie. Ebbene, il titolo scritto dai collaboratori della produzione era sbagliato. L’errore appartiene a qualcun altro. E Mara Venier dopo questa gaffe involontaria si è presa la sua meritata dose di applausi da parte dei tanti spettatori presenti in studio.