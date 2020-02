Maledizione Giovanni Parisi, muore il nipote proprio come era morto il grande campione di pugilato. Addio a Giancarlo D’Amico, aveva solo 30 anni.

Giovanni Parisi, il grandissimo pugile originario di Vibo Valentia, ma da sempre residente a Voghera in provincia di Pavia trovò la morte in un incidente stradale proprio nella tangenziale della cittadina dell’Oltrepò. A pochissima distanza da quel luogo nel quale si spense troppo presto la vita del grande campione, ha trovato pochi giorni fa la morte suo nipote Giancarlo D’Amico.

La morte del nipote di Giovanni Parisi

Il giovane aveva solo 30 anni e si trovava a pochi metri da casa nel paesino di Pizzale proprio alle porte di Voghera. Come riportano i media locali La provincia pavese e Vogheranews.it il 30enne si trovava a bordo della sua Fiat Punto e stava percorrendo il rettilineo della Sp23, in via Cantone. All’improvviso e per motivi ancora tutti da appurare D’Amico ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto l’ambulanza della croce rossa di Voghera, la polizia stradale di Pavia e i vigili del fuoco di Voghera. Purtroppo per Giancarlo non c’è stato nulla da fare e i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ora si indaga per capire i motivi dell’incidente. Tra le ipotesi degli inquirenti c’è quella del malore.

Se ne va così il nipote di Giovanni Parisi e tutti in città parlano di maledizione. Quando trovò la morte Giovanni Parisi aveva solo 41 anni e anche lui perse il controllo della sua auto finendo poi per scontrarsi con un furgone.