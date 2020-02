Live Non è la D’Urso: preoccupazione per le condizioni di Nina Moric

Durante la puntata di ieri di ‘Live non è la D’Urso’, Nina Moric si è sottoposta alla macchina della verità per dimostrare che la sua versione era vera.

Nelle scorse settimane è esploso il caso Nina Moric. Ad inizio anno, infatti, il suo ex fidanzato Luigi Favoloso ha fatto perdere le proprie tracce. Per giorni i familiari sono stati preoccupati per le sue condizioni di salute, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Nel contempo, però, sono emersi dettagli inquietanti sulla sua relazione con Nina Moric. Un amico comune ha rivelato che a dicembre la coppia ha avuto una lite furiosa e che Favoloso avrebbe fatto qualcosa di imperdonabile.

Nina inizialmente non ha voluto rivelare il motivo della loro lite, né come erano andate le cose. Poi però ha dichiarato che Luigi Favoloso era violento con lei e con il figlio ed ha mostrato dei lividi come prova di quelle violenze. Lui ha negato, dicendo di non aver mai toccato l’ex fidanzata e l’ha accusata di averlo tradito. Domenica 9 febbraio Nina è stata ospite di ‘Live non è la D’Urso’, qui alcuni medici hanno analizzato i lividi sul suo corpo ed hanno detto che potrebbero essere compatibili con quelli causati da un intervento chirurgico.

Nina Moric appare stordita in video: fan preoccupati per le sue condizioni di salute

Per chiudere una volta per tutte questa vicenda, ieri Barbara D’Urso ha invitato in studio Favoloso e ospitato in collegamento Nina Moric. Il primo ha ribadito di non aver mai picchiato la modella croata e che i lividi sul suo corpo erano derivanti da un’operazione chirurgica, mentre lei si è sottoposta alla macchina della verità. Le è stato chiesto di ripetere le accuse contro l’ex ed anche se le aveva inventate. Il risultato è che la modella croata non avrebbe mentito.

Nonostante il risultato della macchina della verità, gli spettatori si sono concentrati soprattutto sulle condizioni di salute di Nina. La modella è infatti apparsa sfasata, la sua voce era flebile e persino Barbara D’Urso le ha chiesto se si sentisse bene. L’ospite ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni ed ha detto: “Voglio solo chiudere il sipario su questo spettacolo”.