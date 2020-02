Grande Fratello Vip: a sorpresa arriva un’ex tronista nella casa, chi è

Continuano senza soluzione di continuità le sorprese di questo quarto Grande Fratello Vip: questa settimana nella casa entrerà un tronista, scopriamo chi è.

Alfonso Signorini ha organizzato un’edizione del Grande Fratello Vip ricca di spunti di discussione. Da quando il reality è cominciato gli appassionati discutono quotidianamente dei personaggi all’interno della casa più spiata d’Italia, inoltre i dati di ascolto dimostrano che la versione 2020 dello storico programma è molto seguita. Il merito è sicuramente da attribuire ad una scelta oculata dei concorrenti, le cui storie personali e la cui personalità hanno una presa decisa sul pubblico a casa.

Tra le situazioni che più hanno coinvolto il pubblico c’è sicuramente la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. I due si erano separati e proprio all’interno della casa del GF Vip si sono riappacificati. Chiaramente a coinvolgere sono anche le antipatie tra i vari concorrenti e le liti che si verificano quotidianamente. L’ultima rivalità emersa è quella tra Patrick e Antonella Elia, ma ci sono state discussioni accese anche tra quest’ultima e Clizia Incorvaia.

Grande Fratello Vip: attesa in casa una tronista di Uomini e Donne

Come sapranno bene gli spettatori, venerdì sera non c’è stata nessuna eliminazione, ma questa sera, durante la diretta, uno tra Fabio Testi e Serena Enardu sarà costretto ad abbandonare la casa. Si sa già da tempo che arriveranno nuovi concorrenti a sconvolgere gli equilibri tra i concorrenti. Uno dei nomi si conosce ed è quello di Patrizia Rossetti, il secondo è stato mantenuto segreto, ma ‘Tv Blog’ ha scoperto di chi si tratta.

Secondo quanto rivelato dal sito, infatti, la seconda new entry sarebbe Teresanna Pugliese. Per chi non lo sapesse si tratta di una ex tronista di ‘Uomini e Donne’, nonché di un ex fidanzata di Francesco Monte. Gli appassionati del programma di Maria De Filippi sicuramente si ricorderanno di lei e del suo percorso. La Pugliese entrerà nella casa insieme ad altre due ragazze che dovranno cercare di rimanere nella casa il più a lungo possibile. Tra queste solo una diverrà una concorrente.