Giocattolo ritirato | “Contiene sostanza pericolosa per i bimbi” FOTO

Riscontrata la presenza di una sostanza potenzialmente nociva in un giocattolo ritirato su diretta disposizione del Ministero della Salute. Le info.

Arriva la segnalazione di un giocattolo ritirato dal commercio perché potenzialmente pericoloso per la salute dei bambini. Lo rende noto il Ministero della Salute, che sul proprio sito web ufficiale fornisce tutte le indicazioni utili in proposito.

Si tratta delle bambole ‘Le Fatine’, che con disposizione risalente allo scorso 13 febbraio, non si trova più negli abituali punti vendita dove veniva commercializzato. La motivazione che giustifica il richiamo del giocattolo ritirato è da ricercare in un riscontrato rischio chimico. Questo viene fatto risalire alla presenza di ftalati, individuati a seguito di analisi approfondite. Si tratta di sostanze potenzialmente pericolose per l’apparato riproduttivo dei bimbi. Questo è venuto fuori dopo una analisi condotta su di un campione. Il Ministero della Salute comunica quanto segue, parlando dell’osservazione condotta.

Giocattolo ritirato: “Test confermano presenza di sostanza nociva”

“Il campione, esaminato presso il Laboratorio chimico S.C. di Medicina del Lavoro ospedale di Desio, risulta non conforme per presenza di ftalati vietati dal regolamento REACH. Riscontrati fino al 12,81% DEHP quando il limite ammesso è 0,1%”. Questo giocattolo è fabbricato in Cina. Si tratta della bambola prodotta da Ya Dasi Toys Factory a Shantou. Il numero di lotto identificativo è il numero 105 con codice a barre 8-033641-040595. È importato dalla ditta Giaquinto Giocattoli di Vitulazio, in provincia di Caserta). La sostanza contestata viene impiegata per rendere il giocattolo maggiormente modellabile e flessibile. Ma non va introdotto in una misura superiore a quella dello 0,1% stabilito dalla legge. Per tutti coloro che dovessero avere questo prodotto in casa, l’invito è quello di restituirlo nel punto vendita dove è avvenuto l’acquisto. Ciò darà diritto ad un rimborso oppure alla possibilità di un cambio con un altro tipo di merce.