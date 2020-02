Gianmarco Onestini vince lo spin off del Grande Fratello Vip – VIDEO

Gianmarco Onestini ha trionfato nello spin off spagnolo del Grande Fratello Vip: l’italiano si è imposto su Kiko Jimenez dopo 35 giorni di reclusione.

L’ex concorrente del Grande Fratello, Gianmarco Onestini, è stato protagonista nelle scorse settimane del reality spagnolo ‘El Tiempo del Descuento‘. Si tratta di un format simile al ‘Grande Fratello Vip’, in cui i protagonisti provengono da altri reality show e sono chiamati a risolvere delle diatribe nate proprio all’interno dei precedenti programmi. Per Gianmarco la questione sospesa era con Adara.

Durante i 35 giorni passati all’interno della casa più spiata di Spagna, il nostro ha convinto tutto il pubblico con il suo modo di fare pacato. Il giorno della finale, infatti, è stato votato come vincitore del programma. La sua vittoria è stata schiacciante, nonostante i favori dei pronostici erano tutti per Kiko Jimenez, ex calciatore che nel 2017 aveva partecipato a ‘Supervivientes’ insieme a Paola Caruso.

