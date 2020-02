GF Vip, Andrea Montovoli racconta il suo dramma: “Avevo 18 anni…”

Solo ora Andrea Montovoli ha confessato una verità particolarmente dolorosa del suo passato, dalla quale però ha saputo trarre una lezione positiva.

Torna a far parlare di sé Andrea Montovoli, uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip. Il giovane attore di Scusa, ma ti voglio sposare può vantare non solo un’indubbia bellezza e a un fascino magnetico, ma anche un carattere davvero molto forte. Merito senz’altro del fatto che a soli 12 anni perse suo padre e, quindi, è stato costretto a crescere molto, forse troppo in fretta. Ma, come lui stesso ha raccontato a Paolo Ciavarro, l’attore ha avuto un passato tutt’altro che facile anche per altri motivi.

Quelle ombre nel passato di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli si porta dentro da molti anni un vero e proprio “dramma” personale, ma solo adesso ha trovato il coraggio di parlarne più o meno apertamente. Come accennato, dopo essersi raccontato all’interno del confessionale del Grande Fratello Vip, il bell’attore ha cominciato a rivelare qualcosa al suo compagno di viaggio. L’episodio risalirebbe a più di 17 anni fa e ha completamente cambiato la sua vita. “Era San Valentino di 17 anni fa, avevo 18 anni”, ha detto Andrea a Paolo Ciavarro, senza però mai scendere nei particolari.

“Parliamo di sei mesi vissuti in quel modo e gli anni a seguire poi”, ha continuato, per pi aggiungere: “Non me ne pento, perché ho saputo vedere il bicchiere mezzo pieno”. Insomma, si capisce chiaramente che si è trattato di qualcosa di molto grave, anche se non si sa (ancora) bene cosa. Chissà che l’argomento non venga trattato più approfonditamente nel corso della puntata di questa sera…

