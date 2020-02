Francesco Moser, chi è Carla Merz: moglie dell’ex ciclista

Chi è Carla Merz, moglie dell’ex ciclista Francesco Moser e suocera di Cecilia Rodriguez: cosa sappiamo sulla mamma di Ignazio.

Carla Merz è la moglie di Francesco Moser il campione di ciclismo noto anche come Sceriffo. La coppia è molto gelosa della propria vita privata e per questo motivo non si conoscono molti dettagli sulla famiglia Moser.

La coppia si è sposata il 7 dicembre 1980, sono nati i tre figli Francesca, Carlo e il più famoso Ignazio, in questi anni sempre più al centro del gossip nazionale. Il giovane infatti è il compagno di Cecilia Rodriguez.