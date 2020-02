Eleonora Giorgi, la confessione: “Quasi morta per l’eroina, mi ha salvata lui”. L’attrice rivela un dettaglio tremendo del suo passato e spiega in che modo ne sia uscita.

Dopo la controversa partecipazione al Grande Fratello Vip, l’attrice Eleonora Giorgi è tornata in televisione. Oggi è sopite di Io e te con Pierluigi Diaco e qualche tempo fa aveva rilasciato un’intervista a Caterina Balivo, conduttrice di ‘Vieni da me‘, riguardante in particolare la sua dipendenza da eroina: “Pensavo che sarei morta prima dei 23 anni. La mia è stata una generazione che ha incontrato questo terribile problema, l’eroina, ne sapevamo molto poco”. Il suo è un racconto sentito e drammatico: “Ci ero entrata per essere uguale agli altri, bramavo di tornare ragazzina, non volevo stare in quel mondo di adulti, comunque tutto è bene quel che finisce bene”.

Il tunnel dell’eroina ed Eleonora Giorgi

La salva l’incontro con Angelo Rizzoli, l’editore suo ex marito: “Ero precipitata nella droga, nella solitudine, per me lui è stato l’incontro col principe azzurro. In un mese ho cancellato ogni traccia di queste abitudini da non augurare mai a nessun ragazzo, ma io volevo morire, non me ne fregava più niente, ero stata così stravolta dal cinema, la separazione dei miei genitori, per cui lui è stata la fiducia nella vita”.

“Il fatto che lui credesse in me mi obbligava a credere in me”, sono le parole di Eleonora Giorgi, che poi parla anche del lifting cui si è sottoposta a fine 2018, per ottenere “guance allegre” dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip: “Anche se ci sono le rughe intorno vanno bene così”, conclude.