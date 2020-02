Daniela D’Urso: chi è la sorella della nota conduttrice

Chi è Daniela D’Urso, la sorella della nota conduttrice: la donna ha una vita riservata, ma è stata chiamata in ballo da Pietro Delle Piane.

Barbara D’Urso, la nota conduttrice televisiva, ha una sorella famosa, Eleonora, attrice di diversi film per grande e piccolo schermo. Meno nota, invece, l’altra sorella Daniela, che ha fatto parlare di sé per quanto avvenuto con Pietro Delle Piane.

Il fidanzato di Antonella Elia – ospite di Live Non è la D’Urso – ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice, quando ha tirato in ballo la sorella. Delle Piane avrebbe addirittura affermato di aver avuto un flirt con Daniela D’Urso.

Daniela D’Urso e la querelle con Pietro Delle Piane

Queste le frasi che hanno fatto perdere la pazienza a Barbara D’Urso: “Tu ripeti sempre: ‘a casa mia’. Bene, io a casa tua ci sono stato tante volte. Ma a casa tua in Via **** *****. Quando tu molti anni fa andavi in giro a girare film, tua sorella Daniela mi chiamava e mi diceva: ‘Pietro vieni, che Barbara non c’è e facciamo feste’. Quindi io a casa tua ci sono stato molte volte”. Daniela D’Urso ha replicato sui social, ricordando a Delle Piane che “la diffamazione è un reato penale”, poi ha aggiunto che “non è una battuta”. Questo lascia intendere che possa decidere di denunciarlo.

Non è la prima volta che Daniela D’Urso usa i social per intervenire in vicende che la vedono coinvolta più o meno indirettamente. Qualche tempo fa, si era sfogata su Instagram, difendendo la sorella famosa: “Nel profilo reale di mia sorella e nei vari fake, ho individuato: una buona percentuale di scartati (di tutti i generi) dal Gf15 e da altri programmi e una percentuale da competizione di genitori e parenti vari, palesemente e consapevolmente incazzati perché i loro figli sono stati scartati dal Gf15 e da altri programmi”.