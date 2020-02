Cristiano Ronaldo e Georgina devolvono cache di Sanremo in beneficenza

La stella della Juventus Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez hanno deciso di devolvere in beneficenza il cache del Festival di Sanremo.

Tra le innumerevoli polemiche che hanno accompagnato il Festival di Sanremo, c’è stata anche quella legata al compenso corrisposto a Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, ha ottenuto un cache decisamente più ampio rispetto alle colleghe che hanno calcato il palco insieme ad Amadeus. Il compenso medio per le vallette è stato di circa 40.000 euro, mentre per l’argentina la cifra è stata decisamente più elevata (130.000 euro).

Leggi anche ->Georgina Rodriguez incinta, il pancino sospetto sul palco di Sanremo

La bella compagna di Cristiano Ronaldo ha dato un “calcio” alle polemiche dimostrando a tutti che non era interessata al cache di Sanremo. La modella argentina ha infatti deciso di devolvere tutti i 130.000 in beneficenza. La somma sarà versata all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Con la donazione la struttura potrà acquistare nuove attrezzature o finanziare nuove ricerche per le malattie infantili per cui non c’è ancora una cura.

Leggi anche ->Cristiano Ronaldo, il regalo di compleanno di Georgina lo lascia senza fiato

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cristiano Ronaldo e Georgina fanno beneficenza

Il bel gesto della modella argentina e del calciatore portoghese è stato riportato da molte testate nazionali. Sulla pagina Instagram ‘Original News‘ ad esempio si legge: “Ecco i 130 mila euro di Georgina, della partecipazione a Sanremo, dove sono andati…. Tutti donati all’Ospedale Regina Margherita, insieme a Cristiano Ronaldo sempre in prima linea affianco alle persone in difficoltà”. Il post è accompagnato da una bella fotografia della coppia di vip che porta una regalo ad un bimbo ricoverato nell’ospedale torinese.

Non è la prima volta che il 5 volte pallone d’oro devolve parte dei propri introiti per fare beneficenza. Il lusitano ha dimostrato di avere una spiccata sensibilità nei confronti delle persone che soffrono ed in particolar mondo i bambini. Il bel gesto della compagna, dunque, non può che avergli fatto piacere, poiché evidentemente condividono non solo la vita ma anche lo stesso sistema di valori.