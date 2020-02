Coronavirus: morto anche il direttore dell’ospedale di Wuhan

Il dottor Liu Zhiming, direttore del Wuhan Wuchang Hospital, è morto oggi a causa del Coronavirus: la conferma arrivata poco fa.

Il direttore dell’ospedale nell’epicentro cinese del coronavirus è morto a causa della malattia. La notizia è stata diffusa poco fa. Il dottor Liu Zhiming, direttore del Wuhan Wuchang Hospital, è morto oggi per il virus ufficialmente chiamato COVID 19.

Il bilancio delle vittime del coronavirus nella Cina continentale ha raggiunto 1.770 morti ieri. Solo nella giornata di domenica, sono morte 105 persone, secondo quanto riferito dalla Commissione Nazionale sulla sanità.

La situazione a Wuhan: morto anche il direttore dell’ospedale

Domenica, nella Cina continentale, ci sono state 2.048 nuove infezioni confermate. Il numero totale accumulato finora ha raggiunto 70.548. Delle ultime vittime, quelle della giornata di domenica, 100 si sono avute nella sola provincia di Hubei, epicentro del focolaio. Tra queste c’è appunto Liu Zhiming, direttore del Wuhan Wuchang Hospital, il cui decesso è stato confermato poco fa.

L’ultimo aumento del numero di nuovi casi segnalati di Coronavirus nell’Hubei dopo due giorni in cui i contagi erano considerati in calo, arriva quando le autorità hanno imposto nuove e severe restrizioni ai movimenti per prevenire la diffusione della malattia. Intanto si lavora per fermare il virus con farmaci sperimentali. Si cerca anche di trovare una soluzione con un vaccino che fermi il proliferare del virus.