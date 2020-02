Benji e Fede si separano | “Non ce la facevamo più” FOTO

La coppia canora scoppia: Benji e Fede si separano ed informano i loro fans. “La nostra ultima volta insieme sarà il 3 maggio prossimo all’Arena di Verona”.

È finita: Benji e Fede si separano e la fine del loro fortunato sodalizio artistico è ufficioso, se non ufficiale. L’annuncio arriva infatti direttamente dal loro profilo Instagram ufficiale, dove i due fanno sapere in un lungo messaggio quanto segue.

“Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. «Non so come fate a fare questa vita», ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora”.

Benji e Fede si separano: “È tutto spiegato nel nostro libro”

Il libro narrerà di Benji e Fede e parlerà anche del perché i due ora si separano. “NAKED, dal 17 Marzo in tutte le librerie. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile. Vi vogliamo bene”.

