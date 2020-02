Barbara D’Urso, la sorella Daniela denuncia il fidanzato di Antonella Elia

Scandalo per la sorella di Barbara D’Urso, Daniela. Parte la denuncia per il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Dalle Piane.

Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, ha attaccato la conduttrice del programma. Il presunto motivo di discussione riguarda una vicenda accaduta anni fa che coinvolge la sorella della D’Urso, Daniela. La polemica si è conclusa quando Barbara, infuriata, lo ha silenziato e ha chiuso il collegamento.

Per Pietro Dalle Piane potrebbero esserci problemi, come è stato commentato oggi a Mattino 5 da Raffaello Tonon, Federica Panicucci e Alessandro Cecchi Paone. Pietro non ha rispettato la padrona di casa Barbara D’Urso e i colleghi si dicono d’accordo con la conduttrice ad aver chiuso il collegamento con l’ospite. Pietro sembrava voler fare chiarezza con la conduttrice, ma ha esagerato:

“Io voglio dire una cosa a te, perché altrimenti ogni volta che ci vediamo tutti pensano che ci scontriamo. Tu ripeti sempre questa cosa di ‘casa mia’, io ti voglio dire che a casa tua ci sono stato tante volte. Ma a casa tua in via Cortina D’Ampezzo. Quando tu molti anni fa andavi a lavorare a girare film, tua sorella Daniela mi chiamava e mi diceva ‘Pietro vieni, Barbara non c’è e facciamo le feste’. Quindi io a casa tua ci son venuto tante volte, capito?”

Pietro ha provato a giustificarsi, dicendo che ‘era una battuta‘, ma Barbara non c’è stata ed ha replicato: “Prima di tutto ti dico che chiamo ‘casa mia’ le mie trasmissioni perché ci metto l’anima e le considero casa mia. Però quando vai a casa mia o di chiunque altro, cerca di essere meno arrogante e cafone e di interrompermi. Sei una persona poco educata. Non conosci le basi dell’educazione non solo televisive ma anche verso una signora che ti sta parlando. Vorrei spegnerti il microfono ma volo alto“. Questa la risposta signorile della padrona di casa che, dopo i continui commenti di Pietro, non ce l’ha fatta più e gli ha chiuso il collegamento.

Oggi arriva la replica di Daniela D’Urso attraverso il suo profilo Twitter, dove gli ricorda che ‘la diffamazione è un reato‘ e che ‘non è una battuta‘. Parte così la querela.

