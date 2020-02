Bambino morto | fatale incidente tra auto e tir | aveva 21 mesi

Bambino morto in incidente, succede dopo un impatto tra una automobile ed un mezzo pesante. Il piccolo aveva 21 mesi, ferita in modo grave la madre.

Un terribile incidente porta ad un bambino morto ed al ferimento grave di una donna, la mamma, ad Anglesey, nel Galles. Il tremendo evento ha coinvolto un’auto ed un camion, con la piccola vittima che aveva solamente 21 mesi.

Il decesso è avvenuto sul colpo, quando una Ford Mondeo ha impattato contro un tir. Illeso il conducente del mezzo pesante. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri e subito dopo sono accorsi in massa agenti di polizia, vigili del fuoco e diversi paramedici nelle ambulanze. La circostanza del bambino morto è stata subito confermata da un portavoce della polizia. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 febbraio 2020, poco prima delle ore 14:30. Sono in corso ancora all’indomani le indagini, per appurare le cause dell’incidente. Un evento tragico che purtroppo vede anche in Italia il verificarsi di un episodio simile, nelle scorse ore.

Bambino morto incidente, anche in Italia una tragedia simile

In provincia di Pisa un altro bambino ha perso la vita a seguito della collisione tra l’auto sulla quale viaggiava ed un altro veicolo. La scomparsa del piccolo però in questo caso è da ascrivere ad una tragica casualità, a quanto sembra. Infatti ad uccidere il bimbo, di soli 20 mesi, non sarebbe stato tanto l’impatto della vettura guidata dal padre, quanto un inaspettato e grave malfunzionamento dell’ airbag. L’accessorio salvavita è scoppiato, e questa deflagrazione ha provocato delle lesioni alla testa ed alla gabbia toracica del piccino. Il quale è poi spirato poche ore dopo in ospedale, senza che il personale medico potesse fare qualcosa per salvargli la vita.

