Litigio al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Patrick Ray. Questa volta la discussione ha ripercussioni fisiche, perché Antonella viene spintonata.

Al centro dell’attenzione è Antonella Elia, una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Tra lei e Patrick Ray non sembra scorrere particolarmente buon sangue e i due hanno avuto un diverbio, ma questa volta la discussione è andata oltre, a un punto di non ritorno.

Il Grande Fratello non è nuovo a litigi e discussioni, ma questa volta sembra che un diverbio sia andato oltre. I protagonisti sono Patrick Ray e Antonella Elia, proprio quest’ultima accusa il concorrente di averle dato uno ‘spintone’ che l’avrebbe spostata di almeno un metro. I due stavano discutendo alla presenza degli altri partecipanti del reality, ma tutti sono sembrati piuttosto indifferenti alla discussione, come se non fosse avvenuta nessuna scena di violenza.

La dinamica dell’incidente al Grande Fratello Vip

In cucina ci sono Antonio Zequila e Antonella Elia. Patrick cerca di farsi spazio per mettere nel lavabo una tazzina di caffè ma viene attaccato da Antonella: “Patrick smettila di far il comico convinto di far ridere sempre“. Patrick sembra rispondere con calma finché Antonella non insiste: “Non spingermi così, mi hai spostata di un metro“. Patrick Ray però sbotta: “Ma stai recitando Antonella? Io non ti ho spinto. Vai a cagare, io non scherzo, non sono un attore. La pagliaccia vai a farla da un’altra parte. Vai a quel paese. Antonella sei una falsa“. Così si conclude la lite accesa tra Patrick e Antonella che, attonita, non riesce a rispondere. Gli altri concorrenti sembrano osservare la lite ma non intervengono.

