Vercelli, bambino investito | travolto da auto mentre passeggiava

Un’auto travolge un bambino investito in provincia di Vercelli. Il piccolo è ricoverato in ospedale e le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Un bambino investito versa in condizioni estremamente gravi a Cigliano, località piemontese situata in provincia di Vercelli. Il piccolo ha soltanto 5 anni ed al momento è ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è giunto dopo un trasporto in eliambulanza.

Da quanto si apprende, il bimbo stava passeggiando con suo padre lungo corso D’Annunzio, su di un marciapiede. All’improvviso è accaduto l’incidente, e sulle cause di quanto successo ora stanno indagando le forze dell’ordine. Le autorità stanno ascoltando alcune testimonianze allo scopo di ricostruire la dinamica dell’episodio. Il bambino investito ha ricevuto i soccorsi immediati dal personale medico del 118, giunto sul posto nel breve volgere di pochi minuti.

Bambino investito, sarebbe sceso da solo da un marciapiede

All’inizio è stato portato in ospedale a Chivasso e poi da qui a Torino, con il Regina Margherita meglio attrezzato per curare le sue ferite, giudicate di una gravità estremamente elevata. Il veicolo che ha investito il piccolo procedeva a velocità bassa, ed avrebbe colpito il piccolo con quest’ultimo che sarebbe sceso da solo dal marciapiede.

