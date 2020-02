Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 16 febbraio

Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti,...

Il medico non ha potuto smentire le parole di Nina Moric, ma a Live non è la D’Urso si è insinuato il dubbio: anticipazioni e ospiti di stasera

Durante il controllo medico fatto in diretta a Nina Moric, il dottore non ha potuto né smentire né confermare le parole di Luigi Mario Favoloso riguardo la presunta mini-liposuzione dell’ex fidanzata. La trasmissione, che inizierà alle ore 21.20 su Canale 5, tornerà sull’argomento con nuove prove.

Chi ha mentito fra Nina e Luigi e perché? Tutto su questa serata in tv.

A Live Non è la D’Urso si riparte dall’ex coppia Moric/Favoloso

Un medico nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso ha affermato che le ferite di Nina Moric potrebbero essere effettivamente compatibili con una mini-liposuzione. La rivelazione, nonostante il dottore abbia detto di non poterne essere certo al 100%, ha gettato grande dubbio in studio. La conduttrice, grande sostenitrice del rispetto verso le donne, aveva sottilmente fatto intendere la sua opinione sulla questione. Lo stesso vale per gli opinionisti, che si sono praticamente tutti (a parte la madre di Favoloso, come è ovvio) schierati con la modella. La rivelazione ha portato in molti a interrogarsi sulla veridicità delle parole di Nina e oggi le nuove rivelazioni potrebbero mettere fine alla questione, oppure no…

Gli ospiti di oggi:

Nina Moric

La modella si sottoporrà alla macchina della verità

Luigi Mario Favoloso con i suoi genitori

con i suoi genitori Morgan

L'artista incontrerò sua madre, parlerà delle dichiarazioni rilasciate oggi da Bugo a Domenica in e affronterà i 5 sferati.

Barbara Alberti

La scrittrice si scontrerà con Francesca Cipriani . La show girl di La Pupa e il Secchione è stata attaccata e si difenderà in trasmissione.

Fiore Argento

La sorella di Asia è l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane, compagno attuale di Antonella Elia. Nonostante la sua attuale relazione Delle Piane è stato paparazzato con l’ex ragazza.

