Stasera in tv – Come una madre: anticipazioni ultima puntata

Non è chiaro perché Elena sia stata uccisa ma, appare evidente che chiunque abbia commesso l’omicidio, stava cercando i suoi due figli, Bruno e Valentina, e per un motivo ben preciso. Sempre più legata ai bambini, non solo dal caso ma anche da un sentimento che si fa via via sempre più radicato, Angela trova ogni tipo di stratagemma per salvare Bruno e Valentina dalle grinfie del destino. L’aiuto di un uomo misterioso ha dato ad Angela e i bambini la possibilità di continuare e di avvicinarsi, eppure è solo questione di un attimo e ogni briciolo di certezza faticosamente conquistata verrà nuovamente spazzato via e i tre si troveranno faccia a faccia con i propri aguzzini. Riemergerà un segreto da passato di Bruno e Valentina… li aiuterà o segnerà la loro condanna?