Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 16 febbraio

Che Tempo Che Fa porta stasera in televisione ospiti d’eccezione a partire dai piloti della Ferrari ad attori del calibro di Carlo Verdone: tutti gli ospiti

Preceduto da Che Tempo Che Farà alle 19.40 (con il Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo), Che Tempo Che Fa porta sul piccolo schermo in esclusiva i piloti della Ferrari e tanti tanti artisti, stasera su Rai 2 ore 21.00.

Cosa accadrà questa sera nel salotto di Rai 2

Fabio Fazio condurrà come ogni domenica le sue intervistate esclusive incentrate su politica, economia, costume, mondo dello spettacolo e chi più ne ha più ne metta purché si tratti di attualità.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc, piloti della Ferrari, saranno nel salotto di Rai 2 assieme al loro team principal Mattia Binotto.

Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora che saranno al cinema con il film intitolato Si vive una volta sola, di cui Verdone ne è anche il regista. Anche il secondo classificato a Sanremo 2020, Francesco Gabbani, si unirà a Dori Ghezzi per raccontare del docufilm di Walter Veltroni Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato. Il documentario uscirà nelle sale in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita di Faber.

Il famoso virologo Roberto Burioni aggiornerà i telespettatori sul Coronavirus e sulle norme igieniche che aiutano a evitare il contagio. Ci sarà anche Teo Teocoli che, esattamente come Luciana Littizzetto, si occuperà di tingere di allegria la serata.

Al Tavolo siederanno: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Raul Cremona, Antonio Cornacchione e Natasha Stefanenko.

