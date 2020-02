Serena Enardu, GF Vip: confessione inedita sul suo passato

Serena Enardu, concorrente del Grande Fratello Vip, fa una confessione inedita sul suo passato. Ammette che è stato un fallimento.

Il Grande Fratello Vip quest’anno sta regalando molti colpi di scena. Grande protagonista di questa edizione è Serena Enardu, entrata nella casa più famosa d’Italia per raggiungere il suo amore. Dopo l’avventura a Temptation Island Vip, anche al GF Vip la storia d’amore tra lei e Pago sta appassionando milioni di spettatori. Ora, però, mentre era in sauna con Antonella Elia, Serena si è lasciata andare a delle confessioni sul suo passato. Particolarmente sul periodo in cui ha perso il lavoro.

Leggi anche -> GF Vip, la clamorosa verità di Alessandro su Serena Enardu: Pago è sconvolto

Serena Enardu, la confessione sul suo passato

Serena si è aperta molto, mentre era in sauna con Antonella Elia, raccontando del periodo in cui ha perso il lavoro quando viveva in Sardegna. La ragazza era proprietaria di alcuni centri di telefonia, ma a causa della crisi ha dovuto chiudere tutte le attività. “Ho aperto la mia prima attività nel ’99, poi ne ho aperta un’altra ma nel 2016 ho dovuto chiudere tutto. Con la crisi le cose sono iniziate ad andare male“. Serena parla anche di come, nella sua città, molte attività abbiano chiuso, di certo non aiutate dalle vendite online. “Ho chiuso improvvisamente, non sapendo cosa fare, perché la mia vita era quella. Io ho comprato casa a Quartu Sant’Elena perché ero convinta che avrei fatto per tutta la vita quel mestiere“.

Leggi anche -> GF Vip, Adriana Volpe in lacrime: tradimento del marito

Serena Enardu però è stata in grado di reinventarsi, grazie a Internet, sponsorizzando sui social i prodotti che le aziende le inviavano. “Io sono stata malissimo quando ho chiuso, ho vissuto un momento bruttissimo anche con Pago, perché lui questa cosa non l’ha capita. Per me è stato un fallimento, una frustrazione. Avevo un figlio, un mutuo ancora da pagare: ero devastata“. Serena ha sottolineato come Pago non abbia compreso quel dolore: “Questa cosa, per lui che ha vissuto quel passato, non era una cosa così grave. Per me però era gravissimo“, così Serena ha concluso il suo racconto a Antonella Elisa e Fabio Testi, che poco dopo ha raggiunto le due.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!