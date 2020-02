Addio a Nikita Pearl Waligwa, 15enne star di Disney stroncata dal tumore

Nikita Pearl Waligwa, attrice ugandese nota per il film “Queen of Katwe”, è morta a soli 15 anni: nel 2016 le era stato diagnosticato un tumore al cervello.

Nikita Pearl Waligwa purtroppo non ce l’ha fatta. L’attrice ugandese nota per aver partecipato al film “Queen of Katwe” è morta a soli 15 anni, stroncata da un tumore al cervello che le era stato diagnosticato nel 2016. In quello stesso anno Nikita aveva recitato nel film della Disney interpretando il ruolo di Gloria, l’amica prodigio negli scacchi di Phiona Mutesi, abitante di una baraccopoli ugandese.

Leggi anche –> Ragazza muore per un tumore, la denuncia: “Non l’hanno voluta curare”

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La coraggiosa lotta di Nikita Pearl Waligwa contro un male incurabile

Come accennato, a Nikita Pearl Waligwa è stato diagnosticato per la prima volta un tumore al cervello nel 2016, e la regista del film Disney, Mira Nair, ha anche finanziato per lei un trattamento speciale in India. Un anno dopo il primo un intervento chirurgico per curare il tumore, l’attrice ha tragicamente scoperto di avere un altro tumore. Ce l’ha mesa tutta per sconfiggere il male che l’aveva aggredita, ma purtroppo non ci è riuscita. I media ugandesi hanno riferito che è morta lo scorso sabato sera al TMR International Hospital, a Naalya, Kampala (la capitale dell’Uganda).

Ricordiamo che “Queen of Katwe” racconta la storia (vera) di Phiona Mutesi, nata nella povertà della baraccopoli di Katwe, in Uganda, che a 9 anni inizia a riscattare la sua infanzia difficile attraverso la passione per gli scacchi, fino a rappresentare il suo paese alle Olimpiadi degli Scacchi 2010, e diventando nel 2012 – con il titolo di Candidato Maestro FIDE Femminile – una delle prime giocatrici titolate nella storia scacchistica ugandese. La pellicola è stata presentata in anteprima il 10 settembre 2016 al Toronto International Film Festival e distribuita nelle sale statunitensi il 23 settembre 2016, mentre in Italia è stata presentata al Giffoni Film Festival e poi trasmessa su Sky Cinema. Nel cast del film ci sono anche Lupita Nyong’o e David Oyelowo.

Leggi anche –> Shannen Doherty, l’annuncio terribile: “Tornato il tumore” – VIDEO

EDS