Morgan la mamma confessa: “Suicidio del padre mai superato”. La signora Luciana è stata intervistata da Barbara D’Urso che si è mostrata molto vicina a quanto accaduto alla famiglia del cantautore.



La madre di Morgan ha raccontato i particolari più intimi della sua vita e del suo rapporto con il figlio durante la puntata di questo pomeriggio di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso. Leggi anche –> Domenica In, la sorella di Morgan contro tutti: Mara Venier non ci sta Leggi anche –> Morgan rivede la madre: l’incontro tra i due dopo 6 mesi La madre di Morgan e la sua confessione a Barbara D’Urso

E’ stata oggi ospite a Domenica Live, Luciana, ovvero la madre di Morgan. Nel salotto televisivo di Barbara D’Urso la donna si è raccontata, confessando momenti molto intimi della propria vita e del suo rapporto con il figlio Marco.

Luciana ha infatti ammesso di non aver visto il figlio per circa un anno e mezzo e di aver comunicato con lui solo attraverso sms. Il riavvicinamento tra i due sarebbe avvenuto proprio dopo la lite avuta con Bugo nei giorni scorsi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La donna, intervistata da Barbara D’Urso, è tornata anche sul passato della propria famiglia. Sottolineando soprattutto un momento traumatico per il figlio, che a suo dire non è mai riuscito a superarlo del tutto. Tale tragico episodio è quello relativo alla morte del padre, Mario Castoldi, all’età di 48 anni. L’uomo, ha raccontato la signora Luciana questo pomeriggio, fu ritrovato: “Nel gabinetto dell’autodromo… abbiamo vissuto un momentaccio. Ho cercato di aiutare i miei figli. Morgan ha iniziato a fare piano bar e a contribuire in famiglia, continuando a studiare musica”.

Un momento così drammatico quello vissuto che Morgan, che all’epoca aveva 16 anni, secondo sua madre non è riuscito mai a riprendersi del tutto, pur avendo affrontato tanti anni di terapia.