Mario Balotelli, l’incontro amoroso con una 16enne: ricatto e denuncia

Mario Balotelli viene ricattato da una ragazza vicentina per violenza sessuale, ma il giocatore non reagisce e sporge denuncia.

Mario Balotelli, giocatore classe 1990, è stato calciatore in Nazionale, ha giocato all’Inter, al Milan ed attualmente è al Brescia. L’annuncio arriva dal Giornale di Vicenza, che spiega la vicenda: una ragazza tra i 16 e i 17 anni ha dichiarato di aver avuto un incontro sessuale con Super Mario.

Mario Balotelli e la vita sentimentale

Balotelli è da sempre conosciuto per i suoi numerosi flirt con donne del mondo dello spettacolo. Nel 2011 iniziò una relazione con la showgirl Raffaella Fico, con la quale ha avuto la piccola Pia. Per anni però Super Mario non aveva riconosciuto la bambina e l’ha fatto solo nel 2014. Nello stesso anno ha conosciuto Fanny Neguesha, tra loro sembrava una storia seria, ma anche i due si sono lasciati. Nel 2017 è diventato nuovamente papà, di un maschietto di nome Lion. La compagna Clelia è l’ultima di cui si hanno notizie.

Da sempre in mezzo al gossip per il suo caratteraccio, Mario Balotelli sembra sia stato ricattato da una giovane. Questa ha avuto un incontro amoroso con il calciatore, facendogli credere di essere maggiorenne. Dopo gli ha rivelato la sua vera età e gli ha chiesto 100 mila euro, in caso di rifiuto, lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. L’avvocato della ragazza avrebbe contattato il calciatore per settimane, minacciando di vendere la notizia. Eppure Super Mario non si è fatto spaventare ed ha subito sporto denuncia ai Carabinieri.

