Gessica Notaro, insulti gravissimi e osceni: lei pubblica tutto

Continuano gli attacchi e i gli insulti violenti sui social nei confronti di Gessica Notaro. La ragazza, sfregiata tre anni fa con l’acido dal suo allora fidanzato, continua la lotta contro gli haters sul web pubblicando tutto sulla propria pagina Instagram.

Gessica Notaro, continua la pioggia di insulti gravissimi e osceni: lei pubblica tutto su Instagram

Da quando tre anni fa colui che era allora il suo fidanzato, Edson Tavares, la sfregiò con l’acido, la sua vita è cambiata per sempre. Da quel giorno Gessica Notaro combatte una strenua lotta per riappropriarsi della propria vita e diffondere la testimonianza della sua esperienza, perché sia da monito a tutte coloro che vivono situazioni molto simili.

Eppure Gessica Notaro deve fare i conti anche con gli haters. Ovvero tutte quelle persone che continuano sui social a prenderla di mira e che scagliano su di lei una pioggia di insulti continua. Già subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, la Notaro aveva affermato di essere stata presa di mira da commenti aggressivi da parte di alcuni utenti, tutti di sesso maschile. Oggi la cosa si è purtroppo ripetuta ancora.

La numerosa serie di commenti molto pesanti con i quali la Notaro deve fare costantemente i conti non si arresta. Poche ore fa infatti un utente ha scagliato delle parole molto violente nei suoi confronti. Accusandola di sfruttare ciò che le è accaduto e il tema della violenza sulle donne per farsi pubblicità e disprezzando la partecipazione della 30enne ad alcuni programmi televisivi, tra i quali Ballando con le stelle. Le parole che concludono il post poi sono davvero agghiaccianti. L’utente in questione infatti afferma: “Il fidanzato le ha sfregiato anche il cervello con l’acido”.

La Notaro ha pubblicato l’intero commento sulla propria pagina Instagram affinché tutti possano vedere fino a che punto arriva l’odio nei suoi confronti. Moltissime sono state le risposte di coloro che invece la seguono con affetto e che hanno manifestato il proprio sconcerto per le parole dell’utente autore del post.