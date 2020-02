Pavia, fratellini picchiati e frustati dai genitori per i brutti voti a scuola

Pavia, fratellini picchiati e frustati dai genitori per i brutti voti a...

Fratellini di 13 e 8 anni vengono picchiati e frustrati dai genitori, perché prendevano brutti voti a scuola. A darne l’allarme il primogenito.

A Pavia due genitori sono stati denunciati. L’accusa è di lesioni nei confronti dei due figli minorenni, li picchiavano perché prendevano brutti voti a scuola. Ne dà la notizia il quotidiano “La Provincia pavese“: la coppia di 46 e 36 anni è di origine straniera. Secondo quanto emerge i due fratellini, un maschio di 13 anni e una femmina di 8, subivano punizioni corporali da parte dei genitori per i brutti a scuola. Venivano picchiati con il manico di scopa o frustrati con dei cavi.

I figli della coppia di stranieri, di 13 e 8 anni, subivano i maltrattamenti da anni. Le violenze subite dai bambini sono state raccontate dal primogenito che, presentatosi a scuola con dei lividi, ha trovato il coraggio di parlarne con un’insegnante. A patire le stesse punizioni anche la sorellina minore. I due minorenni sono stati presi in carico dal Comune di Pavia e sono stati affidati a una comunità, in attesa della sentenza dei genitori. Questi respingono le accuse, ammettendo di dare ai figli solo ‘qualche scappellotto’, ma di non averli mai maltrattati.

