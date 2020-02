Elton John in lacrime interrompe il concerto: “Non sto bene”

I fan di Elton John sono rimasti senza parole quando l’artista, nel bel mezzo di un concerto, si è fermato confessando di non riuscire più a cantare.

La notizia, spiacevole quanto inaspettata, arriva direttamente dalla Nuova Zelanda: Elton John si è dovuto fermare nel bel mezzo di un concerto perché le sue condizioni di salute gli impedivano di cantare. “Scusate, non sto bene”, si è limitato a dire tra le lacrime. I fan dell’artista sono rimasti impietriti, ma hanno risposto con un applauso per dargli conforto e speranza in questo questo momento. Il celebre cantante 72enne stava intonando il suo capolavoro Candle in the wind, quando ha dovuto improvvisamente lasciare il palco.

La brutta “sorpresa” di Elton John

Per un artista del calibro di Elton John non dev’essere stato facile ammettere di non riuscire a intonare una delle sue canzoni più celebri, e per di più di fronte all’immensa folla dell’Auckland’s Mount Smart Stadium, in Nuova Zelanda, ma tant’è. La sua voce si stava abbassando sempre più ed era ormai impossibile andare avanti. “Scusate, non sto bene, sono veramente dispiaciuto” ha detto il cantante quando si è accorto che non riusciva più a continuare. Quindi, scoppiato in lacrime, ha chiuso il concerto.

Come accennato, il cantante non è riuscito a intonare “Daniel” durante l’esecuzione di Candle in the wind. La scaletta è quindi rimasta ferma al 16° brano sui 25 previsti. Stando a quanto riportato da diverse fonti accreditate, John soffrirebbe di una “polmonite atipica”. Molto probabilmente è stato questo il motivo per cui non è riuscito a concludere il concerto.

E ora i tantissimi fan e ammiratori di Elton John, uno dei maggiori artisti rock contemporanei, autore di pagine e pagine di storia della musica mondiale, e con qualcosa come 400 milioni di dischi venduti in carriera, aspettano e sperano di ricevere notizie rassicuranti sul suo stato di salute.

