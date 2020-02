Elettra Lamborghini | incidente a luci rosse a ‘Domenica In’

A ‘Domenica In’ la bella Elettra Lamborghini va incontro ad un incidente imprevisto. Colpa di un indumento che si sbottona di colpo.

Sa sempre come far parlare di sé, Elettra Lamborghini. La 25enne cantante emiliana ha preso parte a ‘Domenica In’ in qualità di ospite di Mara Venier, nella puntata del 16 febbraio 2020.

E durante la consueta chiacchierata sul divano, nel salotto di ‘Zia Mara’, è successo l’incidente. Tutta colpa del pantalone di Elettra Lamborghini, che si è sbottonato di colpo. I bottoni si arrampicavano in serie lungo tutte le sue gambe. Lei però ha saputo fare della sana autoironia, prendendola per prima come un qualcosa di scherzoso. Ed il pubblico ha apprezzato, fra tante risate. Lei poi ha parlato in totale sincerità. Nella vita di tutti i giorni ‘la Regina del twerk’ afferma di essere in realtà una persona semplice.

Elettra Lamborghini, incidente a luci rosse. E lei: “Non mi sento affatto famosa”

“Mi sento una ragazza allegra e simpatica, non sento di essere una persona famosa. Ed a dirla tutta, mi dà fastidio il fatto di essere trattata come una vip. Non mi piace neppure la gente che mi idolatra. Infine ha fatto seguito l’esibizione canora con ‘Musica, e il resto scompare’, il brano che la giovane Lamborghini ha portato al Festival di Sanremo 2020 e con cui si è esibita come concorrente sul palco dell’Ariston. Si tratta di una canzone per certi versi autobiografica, in quanto racconta il modo di essere di Elettra. Un passaggio di ‘Musica, e il resto scompare’ recita “Io non ho mai smesso di sorridere”. E questo è il motto dei lei.

