Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 16 febbraio

A Domenica Live tornano i suoi protagonisti di sempre, ma ci sarà qualche cambiamento: tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 febbraio

Nel salotto di Domenica Live siederanno in un serratissimo facci a faccia le due coppie scoppiate, protagoniste indiscusse del pomeriggio firmato da Barbara D’Urso, in onda su Canale 5 ore 17.20. Cosa accadrà? Chi sono gli altri ospiti e quali le novità di oggi? Scopriamolo insieme!

Gli ospiti di Domenica Live

Floriana Secondi e Morendo Merlo Vs Paola Caruso e Daniele Pompili…

Le due (ex) coppie si presentano anche oggi all’appuntamento con Domenica Live in quattro e, senza esclusione di colpi, continueranno a dirsene di tutti i colori.

Le nuove prove portate in studio dovranno essere verificate da Barbara D’Urso e dalla redazione del programma, nel frattempo lo show continuerà ad accendere i riflettori su questa lite che, in un certo senso, può ormai dirsi un momento consolidato in scaletta. Seguirà l’arrivo di Gerardina Trovato che, nonostante non abbia potuto partecipare a Sanremo 2020, conta di partecipare alla prossima edizione. L’artista continua a incolpare la propria madre di aver contribuito alla difficile situazione in cui si è trovata. La replica dalla diretta interessata sino a ora è arrivata solo tramite i suoi legali. La scorsa settimana è andata in onda Domenica Vintage, che ha riportato su Canale 5 i momenti più salienti della stagione, mentre oggi si torna nel vivo.

La nuova rubrica intitolata Domenica Like

Dopo Domenica Alive, che si è concluso con la vittoria di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ci sarà una nuova rubrica chiamata Domenica Like. La prima a sottoporsi all’esibizione sarà Alessandra Mussolini che si esibirà nel brano Mambo Italiano, reso celebre da Sophia Loren. Per quanto riguarda il Cambio Look Choc, secondo le indiscrezioni, la rubrica di Giovanni Ciacci al momento rimarrà in stand by.

