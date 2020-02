Domenica In, la sorella di Morgan contro tutti: Mara Venier non ci...

Domenica In, la sorella di Morgan contro tutti: Mara Venier non ci sta. Questo è quanto risposto dalla conduttrice alla sorella dell’artista in merito alla lite con Bugo al Festival di Sanremo.





Ospite a Domenica In, la sorella di Morgan si è scontrata con Bugo e gli altri ospiti in studio sulla lite avvenuta tra i due cantati sul palco dell’Ariston. A Mara Venier non sono piaciute le sue parole. Ecco cosa le ha risposto.

Domenica In, la sorella di Morgan contro Bugo e gli altri ospiti in studio. A Mara Venier non piacciono le sue parole

Si torna a parlare del Festival di Sanremo 2020 nella puntata di oggi di Domencia In. E precisamente in studio si affronta la questione che ha visto come protagonisti Morgan e Bugo, al centro di una lite andata in scena in diretta durante la kermesse canora dal palco dell’Ariston.

Nella puntata domenicale del programma di Rai 1 condotto da Mara Venier si torna a parlare dell’argomento e questa volta in collegamento ha preso la parola la sorella di Morgan, Roberta Castoldi.

La Castoldi, anche lei musicista, ha potuto confrontarsi direttamente con Bugo, il quale ha sottolineato l’amicizia da lunga data che lo ha da sempre legato a Morgan. E a chi in studio a parlato dell’atteggiamento di Morgan come costruito e condizionato da dinamiche televisive, Roberta Castoldi ha risposto: “Non c’è stato nulla di costruito, è successo. Magari quello che è successo poteva essere gestito con maggiore artisticità da parte di Bugo. Mi sarei aspettata una reazione all’invettiva con un’improvvisazione altrettanto vivace”.

Bugo ha allora affermato di avere avuto una reazione spontanea, dettata dal non voler sottostare ad un meccanismo lontano dalla propria sensibilità artistica. Il cantante ha inoltre dichiarato di sentirsi turbato per non aver mai chiarito la situazione con Morgan. Quest’ultimo inoltre ha affermato in precedenti interviste di aver reso ricco Bugo, il quale ha risposto affermando: “Avrei preferito un amico”. Roberta Castoldi ha a questo punto controbattuto: “Chi trova un amico, trova un tesoro”. E la Venier è intervenuta allora replicando: “Non è questa la risposta che mi aspettavo, noi siamo sentimentali, crediamo nell’amicizia vera e mi dispiace della tua risposta in questa situazione”.