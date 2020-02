Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 16 febbraio

Mara Venier a Domenica in porta Bugo, il quale si esibirà e racconterà la sua verità sull’eliminazione a Sanremo 2020: tutti gli ospiti di oggi

A Domenica in il superospite di oggi sarà Bugo che, nella 23esima puntata in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, potrà dare apertamente la sua versione su quanto accaduto sul palco durante il Festival di Sanremo 2020. Non sarà il solo invitato a essere intervistato dalla conduttrice veneta, oggi su Rai 1 alle ore 14.00.

Vediamo insieme gli ospiti e cosa accadrà oggi in puntata.

Domenica in torna su Sanremo 2020 e sull’attualità

La discussione, avvenuta proprio sul palco dell’Ariston, fra Bugo e Morgan ha sconvolto il Festival della canzone italiana per sempre. Gli effetti che l’eliminazione ha avuto su Sanremo 2020 sono ancora nell’aria e se ne parlerà anche oggi nel salotto della zia.

Bugo ha già parlato della questione in grandi linee durante la conferenza stampa, ma non ha avuto il tempo di motivare le sue scelte. Dopo l’eliminazione, Morgan ha raccontato a Live – Non è la D’Urso, la scorsa domenica sera, la sua versione dei fatti che ha scatenato il commento sui social di Simone Bertolotti, direttore d’orchestra e autore di Sincero, brano presentato alla kermesse sanremese.

Proprio nella canzone si esibirà l’artista, stavolta da solo. Daranno la loro opinione sull’episodio anche i giornalisti Giampiero Mughini, Paolo Giordano e Pierluigi Diaco.

Lo spazio dedicato alla musica ospiterà anche Elettra Lamborghini che si esibirà nel brano intitolato Musica e il resto scompare, Elodie canterà Andromeda, Levante si esibirà in Tikibombom e Alberto Urso con il brano Il Sole Ad Est.

Ci saranno inoltre le due attrici protagoniste di L’Amica Geniale 2, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, e a seguire Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi, cast del film La mia banda suona il pop (nelle sale il prossimo 20 febbraio).

Domenica in, ospiti di oggi:

Bugo

Elettra Lamborghini

Elodie

Levante

Alberto Urso

Gaia Girace

Margherita Mazzucco

Christian De Sica

Massimo Ghini

Angela Finocchiaro

Paolo Rossi

Simone Bertolotti

Pierluigi Diaco

Giampiero Mughini e Paolo Giordano.

