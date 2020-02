Incidente hot per Barbara D’Urso: il vestito è troppo scollato, si vede tutto. La conduttrice di Domenica Live e Live Non è la D’Urso fa impazzire i suoi fan.

Barbara D’Urso è una tra le conduttrici televisive più amate, volto storico di Mediaset, è una delle certezze della tv italiana. Si divide tra Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso, programmi seguitissimi da milioni di telespettatori. Storicamente rivale di Mara Venier, Barbara non si lascia intimorire e continua a fare share altissimi. Otre a essere nota per la bravura, la partenopea è super attiva sui social, dove condivide la sua vita personale e i suoi outfit pre trasmissione. Con oltre 2,5 milioni di followers, moltissimi sono gli ammiratori che la complimentano per il suo fisico.

Nelle ultime settimane Barbara sta indossando abiti sempre più ricercati per i suoi programmi Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso. Ci delizia con abiti con decoltè sempre generosi, abbinato ad accessori come collane, bracciali o orecchini. Non mancano le foto sui post di Instagram con gli abiti che le donano di più, per raccogliere il maggior numero di like. Ieri Barbara era ad una festa e ha pubblicato una serie di storie di Instagram per mostrare l’outfit, composto da un abito chiaro luminoso, con paillettes e brillantini. Il vestito è molto corto e ha anche una scollatura importante, proprio questa le ha causato dei problemi. Mentre ballava la conduttrice è stata costretta a sostenere il vestito con le mani, per evitare che possa vedersi più di quanto desiderato.

