Bambino di 11 anni disperso, bloccato nella tempesta Dennis: ore di ansia

A Dundee, in Scozia, c’è stata una ricerca disperata di un bambino di 11 anni. Scomparso la notte passata, è stato grande il timore per il ragazzino, bloccato in mezzo alla tempesta Dennis.

Il piccolo Jacob Newton, di 11 anni, è scomparso dalle 21.30 di ieri sera, dopo che era uscito a Dundee, in Scozia. Il ragazzino non era propriamente vestito per il forte vento e la pesante pioggia, così dichiara la Polizia di Scotland. Una disperata ricerca è stata lanciata per trovare il ragazzino disperso, a causa del timore che questo fosse rimasto bloccato da qualche parte, a causa dalla tempesta Dennis.

Leggi anche -> Bambino salva mamma | segue le istruzioni del 112 al telefono

L’Ispettore Mahboob Ahmad, della stazione di West Bell, si è detto molto preoccupato per la sicurezza e la salute di Jabob, così come la famiglia e gli amici. Le condizioni meteorologiche non erano affatto favorevoli e il piccolo Jacob non era sicuramente vestito in maniera appropriata per stare in mezzo a quel tempaccio. La Polizia aveva invitato chiunque avesse informazioni a contattare le autorità immediatamente e aveva lanciato un messaggio a Jacob: “Se stai leggendo questo messaggio, per favore contatta la tua famiglia, i tuoi amici o le autorità e facci sapere che sei al sicuro e che stai bene“.

La catastrofe causata dalla tempesta Dennis

Leggi anche -> Incidente sugli sci: Cristina Cesari, dramma a Madonna di Campiglio

La tempesta Dennis ha causato allagamenti in tutto il Paese, e questa mattina il Met Office ha istituito il livello più alto di allerta meteo per le forti piogge e le raffiche di vento. La situazione dovrebbe essere particolarmente pericolosa nel sud del Galles, dove è stata annunciata l’allerta rossa per le piogge e il rischio di allagamento, che non veniva istituita dal 2015. Una strada nel nel sude del Galles è stata allagata perché il fiume Taff ha straripato e ha sommerso nell’acqua diversi veicoli, tra cui anche un paio di ambulanze. Molti negozi, dei quali la catena Costa Coffee e Boots, sono rimasti chiusi a causa degli straripamenti. Il piccolo Jacob, fortunatamente, è stato ritrovato questa mattina alle 10.00 in salute, anche se infreddolito.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!