Aurora Ramazzotti ha da poco passato l’anniversario con il fidanzato Goffredo Cerza in una location da urlo. Ma qualcosa è andato storto.

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, è seguitissima sui social. Con 1,7 milioni di followers su Instagram, Aurora adora condividere con i suoi ammiratori la sua vita quotidiana, li aggiorna spesso su quello che sta facendo e condivide spesso anche dettagli della sua vita sentimentale.

La ragazza è legata dal 2016 con Goffredo Cerza. Questa è la prima relazione importante per Aurora Ramazzotti, dalla fine della sua storia con Edoardo Glori nel 2015. Aurora e Goffredo sono legatissimi e hanno raggiunto un traguardo molto importante: i due hanno appena trascorso insieme un weekend romantico per il loro anniversario in una location esclusiva.

L’anniversario insieme, ma qualcosa va storto per Aurora Ramazzotti

La dolce didascalia dice: “Con te al mio fianco anche una giornata di influenza, durante il weekend del nostro anniversario organizzato mesi fa con tanto amore da me come regalo, è insuperabile. Foto scattata pochi attimi prima del KO tecnico. Grazie per avermi sopportata“.

Evidentemente l’influenza ha avuto la moglie e la povera Aurora ha dovuto alzare bandiera bianca e mettersi a letto febbricitante.

Aurora e Goffredo sono sempre molto teneri sui social e non sono timidi. Condividono sempre scatti insieme, insieme da oltre 3 anni, sono affiatati e non si perdono mai di vista anche se al momento lei vive a Milano e lui a Londra.

“Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere. Di quello non vado fiera, ma sappi che lo custodisco con gelosia. E ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne.

Ti lascerei i miei occhi, solo per un giorno, così da farti vedere che con te al mio fianco c’è il sole anche quando piove. E se te ne vai il grigio di questa città è sempre un po’ più freddo. So che mi sentirò scoperta, in cerca del tuo calore, finché non tornerai, finché non ti raggiungerò“, tempo fa questo condivideva Aurora Ramazzotti sui social, dando il suo cuore al fidanzato Goffredo.