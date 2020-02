Verissimo oggi | anticipazioni e ospiti del 15 febbraio

Verissimo, le anticipazioni e la carrellata di ospiti che saranno presenti nel programma di Silvia Toffanin di oggi, 15 febbraio.

A Verissimo, in onda oggi 15 febbraio su Canale 5 dalle 16.00, il programma di Silvia Toffanin vedrà diversi ospiti. In esclusiva Silvia Provvedi, in attesa del suo primo figlio. Poi una vera icona della musica italiana, Rita Pavone. A seguire Gabriele Muccino ed Emma Marrone saranno ospiti per presentare “Gli anni più belli“, il film in cui la cantante salentina ha fatto il suo debutto sul grande schermo. Inoltre per la prima volta a Verissimo Barbara Alberti, che spiegherà il perché si è ritirata dal Grande Fratello Vip. Infine in studio anche Nicola Savino ed Enrico Nigiotti.

Silvia Provvedi e la gravidanza

Silvia Provvedi sarà ospite a Verissimo e parlerà per la prima volta della sua gravidanza, rivelando in esclusiva il sesso del bambino. “Ero convinta fosse maschio, invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!“. Silvia è serena col suo compagno, ha trovato una persona che le ha ridato la felicità. Obbligatorio il richiamo al passato vissuto con Fabrizio Corona: “Per Fabrizio provo un po’ di tristezza,gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente“.

Rita Pavone e i ringraziamenti per Amadeus

Tra gli ospiti Rita Pavone, fresca dalla partecipazione al Festival di Sanremo, dopo 48 anni di assenza dal palco dell’Ariston. “Amadeus non ha tenuto conto della mia età, ma ha sentito la voce e l’energia. Gli sono profondamente grata“. La cantante ha perso il fratello minore nell’ultimo anno, un lutto che l’ha particolarmente segnata.

Nello studio saranno presenti anche Gabriele Muccino ed Emma Marrone per presentare “Gli anni più belli“, il film in cui ha fatto il suo debutto al cinema la cantante salentina. Inoltre, anche Barbara Alberti che spiegherà il perché della scelta di ritirarsi dal GF Vip. Infine, in studio Nicola Savino ed Enrico Nigiotti.

