Stasera in tv, C’è posta per te: ospiti e anticipazioni del 15 febbraio

Stasera in tv, C’è posta per te: ospiti e anticipazioni del 15...

C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, torna in onda oggi in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:20.

Dopo una settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo oggi, 15 febbraio 2020, in porima serata andrà in onda la quinta puntata della 23° edizione di C’è posta per te. L’appuntamento con il people show condotto da Maria De Filippi è come sempre su Canale 5 a partire dalle 21:20.

Il menù della nuova puntata di C’è posta per te

Nella puntata di stasera di C’è posta per te gli ospiti protagonisti delle sorprese saranno i giudici che affiancano Maria De Filippi a Tu sì que vales: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, oltre alla cantante Emma Marrone, accompagnata dal padre Rosario.

E come sempre la conduttrice proporrà storie di persone che si sono rivolte al programma con la speranza di riallacciare rapporti familiari difficili, incontrare una persona cara che si è allontanata o ritrovare un primo amore.

Ricordiamo che la puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play e (con altri contenuti riguardanti il programma) sul sito Witty Tv. Per saperne di più vale sempre la pena di dare un’occhiata al profilo Instagram ufficiale.

