Silvia Provvedi, chi è: età, foto, carriera e vita privata della cantante

Silvia Provvedi è nota principalmente per i programmi televisivi a cui ha partecipato, scopriamo qualcosa in più: età, carriera, foto della cantante.

Silvia Provvedi è conosciuta in Italia principalmente per la sua relazione con Fabrizio Corona. Un rapporto, il loro, contraddistinto da una forte passione, ma anche da alti e bassi che si è concluso in modo brusco. Adesso la cantante ha voltato pagina è sta con un ragazzo del quale si dice innamorata: “Corona è acqua passata. Amo un’altra persona: Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore”.

Di recente Silvia ha fatto parlare di sé per l’attuale gravidanza. Un evento che le ha cambiato la vita e che le fa vivere il presente con grande fiducia nei confronti del futuro. Oggi a ‘Verissimo‘ parlerà per la prima volta della sua progenie: “Si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!”.

Silvia Provvedi, chi è la cantante modenese

Nata a Modena l’1 Dicembre del 1993, Silvia è la gemella di Giulia Provvedi. Non si può parlare dell’una senza citare l’altra, specie se si considera l’età della formazione e quella dell’esordio professionale. Le due sorelle Provvedi hanno passato un’infanzia felice e un’adolescenza leggermente più tormentata. Le difficoltà sono giunte quando i genitori hanno deciso di divorziare e le due gemelle si sono dovute trasferire dalla madre.

Il debutto televisivo risale al 2012 quando si sono presentate come duo musicale ad ‘X-Factor‘. Pur non avendo vinto il talent, le due sono diventate delle icone nel mondo dello spettacolo, specie nel campo della moda. Nel 2013 è stato pubblicato il loro primo album ‘Unpredictable‘ e nel 2014 fanno uscire il singolo ‘Scarpe Diem‘ in collaborazione con Fred De Palma. La notorietà giunge nel 2015 quando partecipano e vincono ‘L’isola dei Famosi’. Poco dopo poseranno per ‘Playboy‘, incideranno un nuovo singolo – Baby Bastard Inside – e diventano ospiti fisse di diversi programmi.

Il 2018 è l’anno del ritorno ai reality, questa volta a partecipare è Silvia Provvedi. Proprio nel corso di quel programma si chiude una volta per tutte la relazione con Fabrizio Corona. Lo stesso anno Silvia torna a collaborare con la sorella, questa volta per condurre il loro primo programma ‘Italia Pro Surfer’.