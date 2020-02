Silvia Provvedi, chi è il fidanzato Giorgio De Stefano: età, foto, carriera

Silvia Provvedi, chi è il fidanzato Giorgio De Stefano. Quanti anni ha, cosa fa nella vita l’imprenditore calabrese che diventerà papà.

Silvia Provvedi, che insieme a sua sorella Giulia è conosciuta per il duo delle Donatella, sta passando un momento molto felice.

La ragazza è incinta del compagno Giorgio De Stefano della loro prima figlia, come dichiarato in anteprima a Verissimo questo pomeriggio, Silvia pensava di avere un maschio. “Fino alla fine ho pensato fosse un maschietto, ma sarà la degna erede di noi Donatella, crescerà con una mamma un po’ pazza“, così ha dichiarata a Silvia Toffanin.

Silvia Provvedi è fidanzata da molti anni col compagno, conosciuto come Malefix. I due sono insieme da ancor prima che Silvia entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. Del suo ragazzo non si sa moltissimo, perché Malefix, all’anagrafe Giorgio De Stefano, è molto riservato. Originario della Calabria, Giorgio vive a Milano da diversi anni ed è un imprenditore: ha aperto, insieme ad altri soci, la catena di ristoranti ‘Oro Milano‘. Figlio del boss Paolo De Stefano, ucciso nel 1985, ha usato per anni il cognome della madre ma recentemente è tornato ad usare il nome del padre. Giorgio non è un amante dei social e non condivide moltissimo della sua vita privata, si sa solo che è innamoratissimo della sua Silvia, anche se in passato è stato legato alla pallavolista Veronica Angeloni.

