Ragazza travolta da un’auto: ricoverata in condizioni critiche

Una ragazza di 11 anni è stata aerotrasportata in ospedale, dopo che una macchina l’ha colpita mentre andava a scuola.

Nel Derbyshire, una ragazza è stata trasportata in aereo dopo che una macchina l’ha colpita. La ragazza stava andando a scuola, quando verso le 7:40 il veicolo l’ha colpita. L’ambulanza è stata chiamata sulla scena ed è stato deciso di portarla all’ospedale Queen’s Medical Centre di Nottingham.

Ragazza travolta dall’auto: mistero sulle sue condizioni di salute

La ragazza è stata portata in ospedale e la strada è stata chiusa da Cadley Hill Island fino a Toons, e fino a questo momento non ci sono indizi di quando sarà riaperta la strada. Lo scontro è stato considerato una grave collisione. L’eliambulanza è arrivata da Toons, tutto ciò che le autorità possono confermare è che una paziente è stata trasportata al Queen’s Medical Centre, ma delle sue condizioni ancora non si sa molto. È certo che la ragazza stesse andando in direzione della scuola ma, verso le 7:30 del mattino, deve essere stata colpita da un’auto. Le autorità hanno agito in maniera istantanea, si sono recate sul posto un’ambulanza da terra e l’eliambulanza, insieme alla Polizia.

